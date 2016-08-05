Обама: "Исламское государство" слабеет, но все еще несет угрозу

10:27, 05 августа 2016
Мир
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Несмотря на успехи в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии, джихадисты по-прежнему представляют серьезную угрозу.

REUTERS

Об этом заявил президент США Барак Обама, передает Би-би-си. По словам Барака Обамы, военная кампания против "Исламского государства" дала результаты, и позиции группировки на Ближнем Востоке уже не так сильны, как раньше. Однако есть основания полагать, что исламисты теперь сосредоточилась на организации нападений за пределами Сирии и Ирака. В том числе под угрозой нападений находятся Франция, Турция и Бангладеш.

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Американский президент считает, что США могут сами навредить себе, если власти страны примут неправильные решения: например, если в ходе операций против "Исламского государства" будут гибнуть мирные жители, или если политики будут представлять происходящее как "столкновение цивилизаций" - Запада и ислама.

"Это будет на руку именно "Исламскому государству" и искаженному толкованию ислама, которое они продвигают", - считает президент США.

"На самом деле, они (боевики) неизбежно потерпят поражение", - заверил Барак Обама после встречи в Пентагоне.

По мнению американского президента, джихадисты в скором времени потеряют контроль над своим оплотом - сирийским городом Ракка, а также над иракским Мосулом.

Как отметил Обама, за год группировка "Исламское государство" не провела ни одной масштабной наступательной операции в Сирии и Ираке.

В апреле Барак Обама заявлял, что силы джихадистов перешли в оборону, и их позиции в Ираке и Сирии становятся все слабее. По его словам, благодаря усилиям возглавляемой США коалиции число боевиков "Исламского государства" на тот момент достигло минимума за два года.

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