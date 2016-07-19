Сирийская оппозиция захватила штаб-квартиру ИГИЛ в Манбидже

Силы оппозиции при поддержке США прорвались в западную часть города Манбидж на границе с Турцией и захватили командный центр и логистический хаб "Исламского государства". Об этом говорится в заявлении американской армии, на которое ссылается Reuters.

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Оппозиционные силы также захватили западную часть города и разблокировали местное население, которое боевики удерживали в качестве "живого щита", как сообщалось ранее. Теперь мирные жители смогут покинуть этот район и скрыться от боев.

Боевики "Исламского государства" продолжают контратаки, но сирийские повстанцы сохранили динамику при помощи авиаударов возглавляемой США коалиции, говорится в заявлении. Отмечается, что коалиционные силы с начала штурма нанесли более 450 авиаударов по Манбиджу.

Ранее сегодня в Сирийской обсерватории по мониторингу соблюдения прав человека сообщили, что по меньшей мере 56 мирных жителей погибли во вторник в результате авиаударов по контролируемом "Исламским государством" Манбиджу.