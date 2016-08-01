В Сирии оппозиционные силы начали наступление для прорыва правительственной блокады Алеппо

Сейчас эти районы находятся под контролем войск Асада, передает Reuters.

В командном военном центре повстанцев, в который вошли недавно сформированная исламистская группа "Джабгат Фатах аш-Шам" и "Ахрар аш-Шам", заявили, что они захватили правительственные армейские позиции в юго-западных частях города в первые несколько часов после начала боя 31 июля.

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Сирийская армия подтвердила через государственные СМИ, что повстанцы вели наступление, но одновременно заявила, что оттеснила их с помощью артиллерии.

Ранее УНИАН сообщал, что бойцы сирийской армии и ополченцы заняли стратегические высоты Себху, господствующие над шоссе Алеппо - Аазаз.