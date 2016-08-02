Опубликованы кадры бомбардировки места крушения российского вертолета в Сирии
На видеозапись попали столпы дыма от авиаударов и люди, которые от них бегут.
В сети появились кадры бомбардировки вероятного места крушения российского военно-транспортного вертолета Ми-8. На записи видны столпы дыма от боеприпасов и люди, которые бегут от них, а потом садятся в машину и уезжают. Согласно подписи под видео, оно снято в провинции Идлиб, где сбили вертолет.
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#Syria#Idlib Video Footage of #RuAF#Russia#Russian Air Strikes that hit the MI-8 Crash Site Area @mod_russiapic.twitter.com/qWmIvvzxsN— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) August 2, 2016
Ранее СМИ уже сообщали о том, что после падения Ми-8 из этого района поступали множество сообщений о бомбардировках.
Как сообщал УНИАН, 1 августа Минобороны РФ сообщило, что в провинции Идлиб в результате обстрела с земли сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо российский военно-транспортный вертолет Ми-8. На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии. 24 ноября 2015 г. турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.
На поиск катапультировавшегося экипажа были направлены два вертолета Ми-8, однако одна из машин попала под обстрел. Ми-8 был уничтожен огнем с территории, подконтрольной боевикам. 12 апреля в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», два пилота погибли. По состоянию на 19 июня Минобороны РФ подтвердило гибель 11-ти российских военнослужащих в Сирии.