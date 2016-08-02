Опубликованы кадры бомбардировки места крушения российского вертолета в Сирии

В сети появились кадры бомбардировки вероятного места крушения российского военно-транспортного вертолета Ми-8. На записи видны столпы дыма от боеприпасов и люди, которые бегут от них, а потом садятся в машину и уезжают. Согласно подписи под видео, оно снято в провинции Идлиб, где сбили вертолет.

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Ранее СМИ уже сообщали о том, что после падения Ми-8 из этого района поступали множество сообщений о бомбардировках.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Минобороны РФ сообщило, что в провинции Идлиб в результате обстрела с земли сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в городе Алеппо российский военно-транспортный вертолет Ми-8. На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии. 24 ноября 2015 г. турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

На поиск катапультировавшегося экипажа были направлены два вертолета Ми-8, однако одна из машин попала под обстрел. Ми-8 был уничтожен огнем с территории, подконтрольной боевикам. 12 апреля в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», два пилота погибли. По состоянию на 19 июня Минобороны РФ подтвердило гибель 11-ти российских военнослужащих в Сирии.