Трамп считает, что жителям оккупированного Крыма Россия нравится больше

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC, комментируя свое недавнее заявление о возможности признания Крыма российским в случае его победы на выборах, передает радио "Свобода".

Читайте такжеТрамп готов рассмотреть признание Крыма российской территорией в случае победы на выборах - СМИ"Крымчане – с того, что я слышал – сами больше отдавали предпочтение России, чем тому, где они были. Это тоже нужно учитывать", – отметил Трамп, но добавил, что намерен подробнее изучить этот вопрос.

Он также выразил мнение, что президент России Владимир Путин не собирается нападать на Украину.

"Он не собирается в Украину", – сказал Трамп. А на уточняющую ремарку журналиста о том, что Путин "уже в Украине", Трамп добавил, что "в определенной степени, да".

В то же время, по мнению кандидата, одной из причин того, что происходит в Украине, является политика действующего президента США Барака Обамы и его администрации.

Трамп также подчеркнул, что он намерен "иметь лучшие отношения с Россией".

Напомним, выборы президента США запланированы на 8 ноября. Кандидатом от Демократической партии на них будет Хиллари Клинтон.