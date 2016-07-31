Трамп считает, что жителям оккупированного Крыма Россия нравится больше
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что жителям оккупированного Крыма Россия была больше по душе.
Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC, комментируя свое недавнее заявление о возможности признания Крыма российским в случае его победы на выборах, передает радио "Свобода".
Читайте такжеТрамп готов рассмотреть признание Крыма российской территорией в случае победы на выборах - СМИ"Крымчане – с того, что я слышал – сами больше отдавали предпочтение России, чем тому, где они были. Это тоже нужно учитывать", – отметил Трамп, но добавил, что намерен подробнее изучить этот вопрос.
Он также выразил мнение, что президент России Владимир Путин не собирается нападать на Украину.
"Он не собирается в Украину", – сказал Трамп. А на уточняющую ремарку журналиста о том, что Путин "уже в Украине", Трамп добавил, что "в определенной степени, да".
В то же время, по мнению кандидата, одной из причин того, что происходит в Украине, является политика действующего президента США Барака Обамы и его администрации.
Трамп также подчеркнул, что он намерен "иметь лучшие отношения с Россией".
Напомним, выборы президента США запланированы на 8 ноября. Кандидатом от Демократической партии на них будет Хиллари Клинтон.