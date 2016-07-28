Штайнмайер: победа Трампа на выборах внесет неясность в трансатлантические отношения

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Немецкий дипломат выразил обеспокоенность выдвижением кандидатуры Трампа на пост прездента США от Республиканской партии. "Меня сильно беспокоит, что кандидат в президенты Трамп бросил вызов всей политической элите, вопреки тому, что сам к ней принадлежит, и именно за это получил поддержку", - заявил глава МИД Германии в интервью немецкому изданию Passauer Neue Presse, передает dw.com.

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По словам Штайнмайера, картина, которую обрисовывает Трамп - гротескна. Миллиардер изображает США в кольце внутренних и внешних врагов, практически оккупированной территорией. В то же время он призывает страну держаться в стороне от мировых конфликтов. "Как одно сочетается с другим, я объяснить не могу", - заявил немецеий министр. Победа Трампа внесет много неясности в будущее в трансатлантических отношений, уверен Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года. Кандидатом от Демократической партии стала Хиллари Клинтон. От Республиканской партии за президентский пост будет бороться миллиардер Дональд Трамп.