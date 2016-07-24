Трамп призвал ужесточить проверку приезжих из Франции

08:56, 24 июля 2016
Мир
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Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп призвал ужесточить проверку приезжих из Франции из-за террористических атак.

REUTERS

Такие меры он предлагает в качестве средства сдерживания атак в Соединенных Штатах, передает Associated Press.

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Он также признал, что его предложение может ограничить въезд большого количества людей в США, Трамп сказал: "Возможно мы придем к такому решению".

Трамп также отметил, что ужесточение контроля должно распространяться на граждан всех стран, которые часто подвергаются террористическим атакам.

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