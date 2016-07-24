Трамп призвал ужесточить проверку приезжих из Франции
08:56, 24 июля 2016Мир
1102 0
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп призвал ужесточить проверку приезжих из Франции из-за террористических атак.
REUTERS
Такие меры он предлагает в качестве средства сдерживания атак в Соединенных Штатах, передает Associated Press.
Читайте такжеТрамп почти сравнялся по популярности с Клинтон - Reuters
Он также признал, что его предложение может ограничить въезд большого количества людей в США, Трамп сказал: "Возможно мы придем к такому решению".
Трамп также отметил, что ужесточение контроля должно распространяться на граждан всех стран, которые часто подвергаются террористическим атакам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter