Обама назвал Клинтон лучшим в истории США кандидатом в президенты

Такое заявление действующий президент сделал на съезде Демократической партии, передает Би-би-си. Свою позицию Барак Обама объяснил тем, что Хиллари Клинтон работала государственным секретарем и уже участвовала в принятии важных решений.

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Именно опыт, по его мнению, делает Хиллари Клинтон лучшим кандидатом в президенты США за всю историю. Обама добавил, что Клинтон никогда не сдается и старается дать каждому американцу как можно больше возможностей для успеха в жизни.

В своем выступлении он также отчитался о проделанной им работе и сформулировал задачи, которые стоят перед следующим президентом США.

В своей речи президент несколько раз упомянул соперника Клинтон - кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Обама считает его мнение об экономике США излишне пессимистичным.

"Америка - уже великая и сильная страна", - сказал он, намекая на предвыборный лозунг Трампа "Вернем Америке величие". Обама призвал избирателей не поддаваться панике и смотреть в будущее с оптимизмом, как это делает Клинтон.

Президент также заявил, что Трамп поддерживает пытки и религиозную нетерпимость, а также предает американские ценности. Президент призвал не освистывать за это Трампа, а идти и голосовать за его соперницу.

Хиллари Клинтон - бывшая госсекретарь, сенатор и первая леди. Она официально выдвинута кандидатом в президенты США от Демократической партии. Клинтон успешно преодолела необходимый порог в 2382 голоса делегатов съезда и стала первой женщиной-кандидатом в президенты США.

Президентские выборы пройдут в США в ноябре этого года. Главным соперником Клинтон станет миллиардер Дональд Трамп, выдвинутый на этот пост Республиканской партией.