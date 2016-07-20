Республиканская партия утвердила Трампа в качестве кандидата в президенты США

Об этом сообщает CNN.

За его выдвижение проголосовали большинство делегатов съезда Республиканцев, который проходил в Кливленде (штат Огайо).

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Трамп набрал 1725 голосов из 2472 возможных при необходимом минимуме в 1237.

Напомним, Трамп оставался единственным кандидатом от республиканцев для выдвижения на пост президента.

Ранее УНИАН сообщал, что Дональд Трамп назвал имя политика, вместе с которым пойдет на выборы и который в случае его победы станет вице-президентом. Им оказался губернатор Индианы Майк Пенс.

Наблюдатели называют выбор Трампа "безопасным". Пенс - опытный законодатель, он пользуется уважением внутри Республиканской партии, с лидерами которой у самого Трампа в какой-то момент намечался конфликт.

Однако, Пенсу может помешать отсутствие большого опыта публичных выступлений. Любой партнер Трампа должен обладать способностью правдоподобно объяснять и смягчать резкие заявления, к которым склонен кандидат от республиканцев. У Пенса этого может не получиться.