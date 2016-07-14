Трамп определился с кандидатом в вице-президенты
Претендент на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал имя политика, вместе с которым пойдет на выборы и который в случае его победы станет вице-президентом.
Им оказался губернатор Индианы Майк Пенс, сообщает Русская служба ВВС.
Пенса давно называют основным претендентом на роль партнера Трампа по президентской кампании. На одном из недавних митингов в Индиане Трамп сказал о Пенсе: "Я не знаю, останется ли он вашим губернатором или станет вашим вице-президентом. Кто знает".
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Утром в четверг Трамп с семьей навестил Пенса и его семью. Решение пойти вместе с Пенсом на выборы он огласил через несколько часов.
Наблюдатели называют выбор Трампа "безопасным". Пенс - опытный законодатель: он в течение 12 лет был членом Палаты представителей США. Также он пользуется уважением внутри Республиканской партии, с лидерами которой у самого Трампа в какой-то момент намечался конфликт.
Однако, Пенсу может помешать отсутствие большого опыта публичных выступлений. Любой партнер Трампа должен обладать способностью правдоподобно объяснять и смягчать резкие заявления, к которым склонен кандидат от республиканцев. У Пенса этого может не получиться.