Трамп определился с кандидатом в вице-президенты

Им оказался губернатор Индианы Майк Пенс, сообщает Русская служба ВВС.

Пенса давно называют основным претендентом на роль партнера Трампа по президентской кампании. На одном из недавних митингов в Индиане Трамп сказал о Пенсе: "Я не знаю, останется ли он вашим губернатором или станет вашим вице-президентом. Кто знает".

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Утром в четверг Трамп с семьей навестил Пенса и его семью. Решение пойти вместе с Пенсом на выборы он огласил через несколько часов.

Наблюдатели называют выбор Трампа "безопасным". Пенс - опытный законодатель: он в течение 12 лет был членом Палаты представителей США. Также он пользуется уважением внутри Республиканской партии, с лидерами которой у самого Трампа в какой-то момент намечался конфликт.

Однако, Пенсу может помешать отсутствие большого опыта публичных выступлений. Любой партнер Трампа должен обладать способностью правдоподобно объяснять и смягчать резкие заявления, к которым склонен кандидат от республиканцев. У Пенса этого может не получиться.