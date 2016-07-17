В Ереване неизвестные захватили здание полка полиции и взяли заложников, передает РИА Новости.

"В Ереване утром 17 июля совершено нападение на полк патрульно-сторожевой службы полиции Армении. Находящиеся на территории полка взяты в заложники", - говорится в заявлении Службы национальной безопасности Армении.

Как сообщает пресс-центр СНБ, одновременно были предприняты попытки с помощью социальных сетей распространить дезинформацию о начале восстания и захвате зданий и строений.

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"СНБ Армении официально заявляет, что распространяемые сведения не соответствуют действительности. Органы государственного управления Армении действуют в нормальном режиме, правоохранительные органы выполняют свои функции по охране общественного порядка и обеспечению безопасности", - говорится в заявлении.

С вооруженными лицами в настоящее время ведутся переговоры для мирной сдачи.

"Любое противоправное действие будет пресечено, а виновные привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось о захвате здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана группой вооруженных лиц, требующих освободить содержащегося под арестом участника карабахского конфликта, лидера радикально оппозиционного Фронта общественного спасения "Новая Армения" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.