Азербайджан и Армения заявили о возможности мирного урегулирования конфликта в Карабахе

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи Минской группы ОБСЕ, передает Украинская правда.

Они отметили, что военного решения конфликта быть не может. Сопредседатели настаивали на соблюдении перемирия в Карабахе на основе соглашений 1994-1995 годов.

Саргасян и Алиев договорились "продолжать обмен данными о пропавших без вести под эгидой Международного Комитета Красного Креста с учетом обязательств, принятых президентами во время Парижского саммита в октябре 2014 года".

Президенты также договорились о следующем раунде переговоров, который должен состояться в июне.

Кроме президентов Азербайджана и Армении во встрече также принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и госсекретарь Франции по европейским делам Арлем Дезир.

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Как сообщал УНИАН, это была первая встреча армянского и азербайджанского президентов после апрельской эскалации.

Нагорный Карабах, автономия в составе международно признанных границ Азербайджана, большинство населения которой составляют армяне по национальности, односторонним образом провозгласил независимость после войны 1988-1994 годов, в результате которой Азербайджан потерял контроль над регионом. В Баку считают, что этот регион оккупировала Армения.

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В результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха погибли около 30 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами. Азербайджан не контролирует не только этот регион, но и прилегающие к нему высоты, которые никогда не входили в состав автономии, – всего около 20% своей международно признанной территории.