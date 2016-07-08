Полеты над Далласом приостановлены из-за перестрелок в городе

По последним данным, по подозрению в убийстве сотрудников полиции задержаны три человека, еще один заблокирован на парковке и отстреливается, полицейские ведут с ним переговоры.

Читайте такжеЧетверо полицейских убиты во время акции протеста в Далласе

"Подозреваемый, с которым мы ведем переговоры, отстреливается в течение последних 45 минут. Он заявил нашим переговорщикам, что конец близок, и что он ранит и убьет еще больше людей, имея в виду сотрудников правоохранительных органов", - сказал глава местной полиции Дэвид Браун.

Подозреваемый также утверждает, что заложил бомбы на парковке и в центре города.

Ранее стало известно, что несколько человек открыли огонь по сотрудникам полиции, обеспечивавшим безопасность во время проходившей в Далласе акции протеста против полицейского насилия.

Всего под обстрел попали более 10 полицейских, четверо из них погибли. Сообщалось, что ранения также получил один гражданский. По предварительным данным, стреляли из снайперских винтовок.

Протесты против полицейского насилия начались после того, как в сети с разницей в два дня появились сразу два сделанных в разных штатах видео, на которых полицейские убивают афроамериканцев.

Первое видео было сделано во вторник в штате Луизиана. На нем два белых полицейских стреляют в лежащего на земле в афроамериканца в городе Батон-Руж. Два ранения стали смертельными.

В четверг в сети появилось еще одно видео, на котором запечатлена гибель афроамериканца Филандо Кастиле в штате Миннесота. Полицейский выстрелил в него, когда Кастиле потянулся за бумажником.

От огня полицейских в США ежегодно погибают несколько сотен человек. Согласно статистике, в большинстве случаев погибшими оказываются афроамериканцы.