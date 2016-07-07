Появилось видео пожара и взрывов на территории французского госпиталя
21:16, 07 июля 2016Мир
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Сегодня днем во французском Анноне на территории больницы прогремели два мощных взрыва.
Взрывы во французском госпитале / jeanmarcmorandini.com
Очевидцы в соцсетях опубликовали видео пожара и взрывов, которые прогремели сегодня на территории госпиталя в Анноне на юге Франции. На видео запечатлен столбы дыма, поднимающийся над зданием и сами взрывы.
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L'explosion à l'hôpital d'Annonay, on voit la bouteille de gaz s'envoler #Annonay#explosionpic.twitter.com/9E53XPIXGH— Albert Hay (@Alb0sS) July 7, 2016
Пока информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия прибыли спасатели. Выясняются обстоятельства происшествия.
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