Появилось видео пожара и взрывов на территории французского госпиталя

Очевидцы в соцсетях опубликовали видео пожара и взрывов, которые прогремели сегодня на территории госпиталя в Анноне на юге Франции. На видео запечатлен столбы дыма, поднимающийся над зданием и сами взрывы.

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Пока информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия прибыли спасатели. Выясняются обстоятельства происшествия.