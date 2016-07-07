Появилось видео пожара и взрывов на территории французского госпиталя

21:16, 07 июля 2016
Мир
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Сегодня днем во французском Анноне на территории больницы прогремели два мощных взрыва.

jeanmarcmorandini.com

Очевидцы в соцсетях опубликовали видео пожара и взрывов, которые прогремели сегодня на территории госпиталя в Анноне на юге Франции. На видео запечатлен столбы дыма, поднимающийся над зданием и сами взрывы.

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Пока информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия прибыли спасатели. Выясняются обстоятельства происшествия.

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