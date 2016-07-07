Во Франции на территории госпиталя прогремели два взрыва (фото)

Сейчас проводится эвакуация пациентов и сотрудников медучреждения, передает Franceinfo.

Пока никакой информации о пострадавших не поступало.

К месту происшествия уже прибыли спасатели. Выясняются обстоятельства происшествия.

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Massive Fire burning near North Ardèche Hospital in #Анноне, #France; after 2 reported explosions pic.twitter.com/1QPTvaTmb3 — News_Executive (@News_Executive) July 7, 2016

Напомним, ранее неизвестные обстреляли автобус с чешскими туристами на юго-востоке Франции, в результате чего 6 пассажиров, включая школьников получили легкие ранения от попадания осколков стекла, один человек пострадал серьезно.