По подозрению в причастности к теракту в аэропорту Стамбула задержаны 11 россиян

Суд в Турции уже санкционировал их арест. Их обвиняют в "членстве в вооруженной террористической организации". Таким образом, количество обвиняемых в связи с терактом в аэропорту возросло до 30 человек - накануне обвинения были предъявлены 13 подозреваемым, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, среди подозреваемых есть уроженцы российского Дагестана. Он убежден, что теракт совершила террористическая группировка "Исламское государство", хотя на сегодняшний день ответственность за него никто не взял. "Нападение было совершено как часть операции "Исламского государства" и содержит признаки его методов", - сказал турецкий президент.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 28 июня трое вооруженных людей открыли стрельбу возле входа в терминал аэропорта. После того, как полиция открыла огонь в ответ, они взорвали себя. Премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что предварительные данные указывают, что нападение совершила экстремистская группировка "Исламское государство". Глава ЦРУ Джон Бреннан также считает, что нападение "имеет характерные черты" джихадстской группировки. 30 июня в СМИ появилась информация о том, что теракты в аэропорту Стамбула совершили смертники, которые оказались гражданами Узбекистана, Кыргызстана и России.

Напомним, 3 июля двух граждан Кыргызстана, которые оказались сторонниками "Исламского государства", задержали в аэропорту имени Ататюрка после того, как они прилетели рейсом из Украины.