В аэропорту Стамбула задержаны двое подозреваемых в связях с "Исламским государством"

Как сообщает сообщает kommersant.ru со ссылкой на агентство Dogan, речь идет о двух гражданах Киргизии в возрасте 25 и 35 лет. Имена задержанных не уточняются, лишь инициалы - К.В. и Ф.М.И. В чемоданах подозреваемых были найдены прибор ночного видения и армейская одежда. Задержанные были допрошены антитеррористической полицией Стамбула.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в связи с терактом в аэропорту под стражу взяты около 20 боевиков "Исламского государства". Позже власти Турции предъявили обвинения 13 задержанным.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 июня в аэропорту имени Ататюрка прогремели три взрыва, жертвами атаки стали 43 человека, еще более 200 получили ранения.