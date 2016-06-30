Теракт в Стамбуле: Число жертв возросло до 44 человек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, 44-й жертвой теракта стал 25-летний гражданин Турции. Он скончался в больнице Стамбула от полученных ранений, заявил агентству источник в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось о 43 погибших, в том числе 19 иностранцев.

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Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня произошли взрывы. Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин.

Власть отмечает, что большинство погибших являются гражданами Турции, однако среди них было 13 иностранцев. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".