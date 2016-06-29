Спасатели нашли всех детей, пропавших ранее в пещерах Южного Уэльса
19:44, 29 июня 2016Мир
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Спасатели нашли всех пропавших школьников в пещерах в Южном Уэльсе, детей доставили в больницу.
REUTERS
В операции по спасению заблудившихся детей применили вертолет, сообщает РБК со ссылкой на ВВС. Никто из школьников не пострадал, однако их на всякий случай доставили в больницу.
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«В больницу доставлены 26 пациентов для проведения обследования. У них нет серьезных травм», — заявили в службе скорой помощи Уэльса.
Напомним, инцидент произошел в пещерах национального парка Брекон-Биконс. В поисках детей участвовали спасатели, полиция и служащие береговой охраны.
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