Спасатели нашли всех детей, пропавших ранее в пещерах Южного Уэльса

19:44, 29 июня 2016
Мир
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Спасатели нашли всех пропавших школьников в пещерах в Южном Уэльсе, детей доставили в больницу.

REUTERS

В операции по спасению заблудившихся детей применили вертолет, сообщает РБК со ссылкой на ВВС. Никто из школьников не пострадал, однако их на всякий случай доставили в больницу.

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 «В больницу доставлены 26 пациентов для проведения обследования. У них нет серьезных травм», — заявили в службе скорой помощи Уэльса.

Напомним, инцидент произошел в пещерах национального парка Брекон-Биконс. В поисках детей участвовали спасатели, полиция и служащие береговой охраны.

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