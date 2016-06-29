В пещерах Южного Уэльса исчезли 20 школьников

Спасатели уже начали поисковую операцию, сообщает РБК со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что в ней участвуют три группы, а также полиция. К поискам детей подключились и представители береговой охраны.

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ВВС не уточняет, каким образом дети оказались в пещере. Об их исчезновении стало известно примерно в 15:00 по Киеву.