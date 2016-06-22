Немецкие депутаты предложили официально признать советских военнопленных жертвами нацистского режима

Об этом говорится в письме, направленном председателю бундестага Норберту Ламмерту, которое сегодня цитируют издания Funke Mediengruppe, передает DW.

В частности, в нем указывается, что "время уходит и будет грустно и стыдно, если германский бундестаг будет продолжать отказываться признать несправедливость в отношении советских военнопленных".

Как отмечают авторы письма, военнопленные были лишены прав и, как и подневольные работники из числа гражданских лиц, угнанные на работу в Германию, являлись жертвами расистской идеологии нацистского режима, считавшего их "недочеловеками".

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В 2015 году бундестаг уже принял решение оказать финансовую помощь в размере 2,5 тыс. евро каждому бывшему заключенному немецких лагерей. На эти цели будет выделено 10 млн евро. Сколько бывших военнопленных до сих пор живы, точно не известно. Считается, что их порядка 4 тыс. человек.

"Однако деньги - это одно, а недвусмысленные слова это другое", - отмечают авторы письма.

22 июня исполнилось 75 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. Этой дате будут посвящены часовые дебаты в бундестаге.