Сегодня в Украине День скорби и чествования памяти жертв войны

Памятная дата была установлена указом президента Украины от 17 ноября 2000 года.

Утром 22 июня 1941 года солдаты гитлеровской Германии без объявления войны вторглись на территорию СССР. Вторжение сопровождалось нанесением массированных ударов по военным и стратегическим объектам, а также городам.

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В кровопролитной войне Украина понесла большие потери, среди погибших - более 5,5 млн мирного населения, 2,5 млн - солдаты.

Так, президент Украины Петр Порошенко сегодня примет участие в мероприятиях ко Дню скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, 9:50 президент примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата на площади Славы.