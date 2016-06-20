В КНДР заявили, что держат "под прицелом" военные базы США
Военная база США на острове Гуам, а также американские базы подводных лодок находятся «под прицелом» армии Северной Кореи.
Об этом говорится в заявлении представителя Государственного комитета обороны КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает РБК.
Заявление опубликовано в связи с заходом американской атомной подводной лодки Mississippi в южнокорейский порт Пусан 13 июня, а также учениями, проведенными на базе Андерсон, с участием стратегических бомбардировщиков В-52.
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«Наш путь к достижению мира — это быстрый и беспощадный упреждающий удар по врагу, который пришел к нам, чтобы потревожить мир, которым мы так дорожим», — говорится в заявлении.
Также в нем подчеркивается, что США «стоит знать» о возможности нанесения «ядерного контрудара КНДР — ядерной державы на востоке».
Как сообщал УНИАН, до 20 южнокорейских военных судов при поддержке авиации 16 июня вышли на трехдневные учения близ спорной морской границы с КНДР в рамках защиты от возможных провокаций