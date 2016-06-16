Флот Южной Кореи начал учения близ морской границы с КНДР

До 20 южнокорейских военных судов при поддержке авиации вышли на трехдневные учения близ спорной морской границы с КНДР в рамках защиты от возможных провокаций, сообщает Газета.ru со ссылкой на издание "Ренхап".

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Проведенная ООН "северная линия разграничения" между Южной Кореей и КНДР не признается Пхеньяном, что периодически приводит к инцидентам, в том числе взаимным обстрелам.

"Мы сохраняем полную боеготовность для немедленного ответа на возможные провокации врага в водах у западного побережья", - говорится в заявлении военных Республики Корея.

В конце мая Пхеньян обещал обстреливать корабли сил Южной Кореи при пересечении границы.

При этом заявление генерального штаба армии КНДР последовало за пересечением границы северокорейскими рыболовецким судном и патрульным катером, после чего ВМС Южной Кореи произвели пять предупредительных выстрелов.