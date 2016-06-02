Три американских бомбардировщика B-52 примут участие в учениях в Балтике
06:16, 02 июня 2016Мир
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Три американских стратегических бомбардировщика B-52 "Стратофортресс", которые способны нести ядерный заряд, будут направлены в Великобританию для прохождения военных учений в Балтике.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Стратегического командования вооруженных сил США, передает ZN.ua.
Бомбардировщики вылетят 2 июня с базы ВВС Майнот в штате Северная Дакота и прибудут в британский Фэрфорд.
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Воздушная техника будет задействована в учениях BALTOPS 16, Saber Strike 16 ("Удар сабли-16") и Just Hammer ("Справедливый молот").
Учения Saber Strike 16 уже начались в Латвии, Литве и Эстонии 27 мая. Продлятся они по 22 июня. В них участвуют около 10 тысяч военнослужащих из 13 стран.
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