Три американских бомбардировщика B-52 примут участие в учениях в Балтике

Об этом говорится в сообщении Стратегического командования вооруженных сил США, передает ZN.ua.

Бомбардировщики вылетят 2 июня с базы ВВС Майнот в штате Северная Дакота и прибудут в британский Фэрфорд.

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Воздушная техника будет задействована в учениях BALTOPS 16, Saber Strike 16 ("Удар сабли-16") и Just Hammer ("Справедливый молот").

Учения Saber Strike 16 уже начались в Латвии, Литве и Эстонии 27 мая. Продлятся они по 22 июня. В них участвуют около 10 тысяч военнослужащих из 13 стран.