Американская атомная субмарина вошла в порт Южной Кореи

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Yonhapnews.

Субмарина класса "Вирджиния" является одним из новейших судов ВМС США и начала свою миссию в Тихоокеанском флоте в июне 2012 года.

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"С экипажем в примерно 140 моряков, Миссисипи проведет множество миссий, сохраняя уровень последних достижений подводного флота", - говорится в заявлении группы подводных лодок США №7.

U. S. nuclear-powered submarine, USS Mississippi, arrives in Busan port https://t.co/BdqV6kJUzw — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 13 июня 2016 г. Максимальная скорость подводного хода судна 34 узла, он оснащен 12 вертикальными пусковыми установками. Субмарина может нести торпеды и крылатые ракеты "Томагавк".

Как известно, в марте американские и южнокорейские войска провели крупные учения на фоне повышенной напряженности в отношениях между КНДР и Южной Кореей.