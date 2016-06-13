Американская атомная субмарина вошла в порт Южной Кореи

10:57, 13 июня 2016
Мир
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Атомная субмарина США USS Mississippi (SSN-782) в понедельник вошла в порт Пусан в Южной Корее.

REUTERS

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Yonhapnews.

Субмарина класса "Вирджиния" является одним из новейших судов ВМС США и начала свою миссию в Тихоокеанском флоте в июне 2012 года.

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"С экипажем в примерно 140 моряков, Миссисипи проведет множество миссий, сохраняя уровень последних достижений подводного флота", - говорится в заявлении группы подводных лодок США №7.

Максимальная скорость подводного хода судна 34 узла, он оснащен 12 вертикальными пусковыми установками. Субмарина может нести торпеды и крылатые ракеты "Томагавк".

Как известно, в марте американские и южнокорейские войска провели крупные учения на фоне повышенной напряженности в отношениях между КНДР и Южной Кореей.

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