Самый мощный удар с момента "режима тишины" в Сирии: из-за российских авиаударов по Идлибу погибли 23 человека
В ходе воздушного удара по городу Идлиб в Сирии, который контролируют противники президента Башара Асада, погибли по меньшей мере 23 человека.
Об этом сообщили в базирующемся в Лондоне Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека, передает РБК со ссылкой на Reuters.
По данным правозащитников, удар был нанесен российской авиацией, он стал самым мощным со времени достижения договоренности о прекращении огня в феврале.
Среди погибших было по крайней мере семеро детей, удары, по данным обсерватории, были нанесены по нескольким целям в городе, одна из них располагалась рядом с госпиталем.
Агентство отмечает, что в городе действуют несколько группировок, в том числе отряды связанной с "Аль-Каидой" террористической организации "Джебхат ан Нусра".
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Днем ранее обсерватория сообщила, что в районе Алеппо в результате артобстрелов и бомбежек сирийской армии погибли по меньшей мере 35 человек, среди которых семеро детей и трое гражданских женщин.
Минобороны России пока не комментировало эту информацию.
Ранее в базирующемся в Лондоне Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека сообщили, что за время российской военной операции в Сирии погибли 2099 мирных жителей.