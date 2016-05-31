Правозащитники: За время операции РФ в Сирии погибли более 2 тысяч мирных жителей

По данным правозащитников, как передает ZN.ua, в числе погибших за 8 месяцев российской операции в Сирии - 500 детей в возрасте до 18 лет, 318 женщин и 1281 мужчина старше 18 лет.

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Правозащитники утверждают, что, помимо этого, погибли 2270 боевиков группировки "Исламское государство" и 1971 боевик группировки "Фронт ан-Нусра". Общее количество задокументированных жертв за этот период времени составляет 6340 человек.

Россия ввела свои войска в Сирию в сентябре 2015 года. По официальным данным РФ, в Сирии погибли шесть российских военнослужащих.