В турецкой армии заявляют о гибели более сотни боевиков "Исламского государства" - СМИ

15:55, 28 мая 2016
Мир
1454

Более 100 боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" убиты в Сирии во время обстрела турецкой артиллерией и авианалетов коалиции во главе с США, сообщают турецкие СМИ.

REUTERS

По данным турецкой армии, целью ударов были боевики, которые собирались запустить ракеты в сторону территории Турции. В ходе операции также разрушены семь зданий, где располагался штаб ИГ, отмечает Русская служба би-би-си.

По словам турецких военных, удары были нанесены через несколько часов после того, как с сирийской территории были выпущены ракеты, которые ударили по одному из турецких городов, в результате чего пять человек получили ранения.

Читайте такжеВ Ираке убит один из командиров "Исламского государства"

По словам турецких военных, удары были нанесены через несколько часов после того, как с сирийской территории были выпущены ракеты, ударившие по одному из турецких городов, в результате чего пять человек получили ранения.

При этом турецкая сторона не уточняет, каким образом удалось подсчитать количество погибших боевиков.

В четверг стало известно, что боевики "Исламского государства" захватили несколько населенных пунктов в ходе нового наступления против сил сирийских повстанцев на границе Сирии и Турции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter