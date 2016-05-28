В турецкой армии заявляют о гибели более сотни боевиков "Исламского государства" - СМИ

По данным турецкой армии, целью ударов были боевики, которые собирались запустить ракеты в сторону территории Турции. В ходе операции также разрушены семь зданий, где располагался штаб ИГ, отмечает Русская служба би-би-си.

По словам турецких военных, удары были нанесены через несколько часов после того, как с сирийской территории были выпущены ракеты, которые ударили по одному из турецких городов, в результате чего пять человек получили ранения.

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По словам турецких военных, удары были нанесены через несколько часов после того, как с сирийской территории были выпущены ракеты, ударившие по одному из турецких городов, в результате чего пять человек получили ранения.

При этом турецкая сторона не уточняет, каким образом удалось подсчитать количество погибших боевиков.

В четверг стало известно, что боевики "Исламского государства" захватили несколько населенных пунктов в ходе нового наступления против сил сирийских повстанцев на границе Сирии и Турции.