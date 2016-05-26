Путин не сможет встретиться с Элтоном Джоном во время его гастролей в Москве: дело не в "духовных скрепах"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы с ним переписывались пару недель назад, потому что, как вы знаете, действительно была договоренность, что, если графики позволят, эта встреча состоится, президент Путин выразил готовность это сделать. Вместе с тем, к сожалению, на этот раз не получится… То есть графики не совпадают. Но это не значит, что такая встреча не сможет состояться в следующий раз», - сказал Песков.

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В сентябре 2015 года российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли Джона: Столяров представился Песковым и переводил разговор музыканта с Кузнецовым, изображавшим Путина.

После их розыгрыша, как заявил пресс-секретарь президента РФ, Путин переговорил по телефону с британским певцом: попросил не обижаться на разыгравших его пранкеров и предложил встретиться лично. По словам Пескова, встреча президента РФ и британского певца может состояться, когда пересекутся их графики.

Джон даст концерт в Москве 30 мая.