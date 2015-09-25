В Кремле назвали условия, при которых Путин встретится с Элтоном Джоном

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Договорились так: когда графики их пересекутся. У Элтона Джона тоже график, ведь Путин еще несколько дней тому назад решил ему позвонить, они не могли созвониться, потому что Элтон Джон был где-то в Бразилии и так далее, он же тоже на месте не сидит, достаточно активную позицию занимает, и поэтому много путешествует. Ну и вы знаете рабочий график президента. Поэтому условились так, что если графики пересекутся, то такая встреча сможет состояться, по крайней мере, готовность и того, и другого есть», - заявил Песков.

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Ранее сообщалось, что британского певца Элтона Джона перед разговором с Путиным пришлось убеждать в том, что с ним будет говорить именно лидер России. Путин позвонил Элтону Джону в четверг, 24 сентября.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Владимир Краснов, больше известный как пранкер Вован, признался в том, что разыграл Элтона Джона и поговорил с ним по телефону от лица Путина.