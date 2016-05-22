Кэмерон считает, что Турция вступит в ЕС через тысячу лет
Турция не сможет войти в Европейский Союз раньше 3000 года при сохранении нынешних темпов переговоров со странами-членами ЕС.
Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью телекомпании ITV, передает РБК.
"Даже в планах нет вероятности, что Турция вскоре станет членом ЕС. Страна подала заявку в 1987 году. И при нынешнем развитии прогресса (в переговорах - Ред.) они, вероятно, смогут вступить в союз, примерно, в 3000 году, согласно последним прогнозам", — сказал Кэмерон.
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Он напомнил, что каждая страна, входящая в ЕС, имеет право вето на вступлении других государств в Союз.
Ранее турецкий министр по вопросам отношений с Евросоюзом Волкан Бозкир заявил, что власти его страны не имеют больших надежд на перспективы достижения соглашения с Евросоюзом о безвизовом режиме.