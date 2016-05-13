В правительстве Турции не имеют надежд относительно безвизового режима с ЕС

Об этом заявил турецкий министр по вопросам отношений с Евросоюзом Волкан Бозкир в Брюсселе после переговоров с комиссаром ЕС по вопросам расширения Йоганнесом Ханом, передает радио "Свобода". По словам Волкана Бозкира, переговоры зашли в "тупик", и ЕС должен найти "новую формулу", чтобы решить вопрос.

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Евросоюз накануне предостерег, что отмена виз для граждан Турции может быть заблокирована, если Анкара не выполнит своих обязательств.

По словам президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, обязательства по изменению антитеррористического законодательства являются предпосылками предоставления Анкаре визовой либерализации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет выполнять это обязательство, и обвинил Брюссель в "лицемерии".

Евросоюз и международные правозащитные группы обвиняют Анкару в том, что она использует свое антитеррористическое законодательство для подавления прав журналистов и оппозиции.

Отмена визового режима является частью договоренностей между Анкарой и Брюсселем по сдерживанию потока мигрантов в страны Евросоюза.