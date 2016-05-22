Второй тур президентских выборов в Австрии: кресло главы государства может занять пророссийский кандидат

Всего в волеизъявлении могут принять участие около 6,4 миллиона человек, сообщает DW со ссылкой на dpa.

За пост президента во втором туре выборов соревнуется 45-летний кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы Норберт Гофер, который с отрывом более 15% одержал победу в первом туре голосования. Конкуренцию ему составляет 72-летний бывший лидер "Зеленых" Александер Ван дер Беллен.

Избирательные участки закроются в 17:00 по местному времени, после чего будут обнародованы первые предварительные результаты голосования.

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Отмечается, что нынешние выборы являются историческими для Австрии - впервые с 1945 года пост президента достанется не представителю социал-демократов или консерваторов, которые формируют две крупнейшие партии Австрии.

Кроме того, в случае победы Гофера, Австрия станет первой западноевропейской страной, президентом которой является правый популист.

Стоит напомнить, что Хофер принадлежит к партии, которая известна самой большой симпатией к России среди всех политсил Австрии.