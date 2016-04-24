На выборах в Австрии со значительным отрывом лидирует пророссийский кандидат Хофер
Предварительный подсчет голосов на президентских выборах в Австрии показал, что во второй тур выходит националист из "Партии свободы" Норберт Хофер, при чем он имеет значительный отрыв от других кандидатов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства внутренних дел Австрии.
По итогам подсчета 85% голосов Хофер лидирует с показателем в 36,6%, передает Европейская правда.
Сенсация выборов в Австрии. Норберт Гофер(Партия Свободы), которому прогнозировали 2 место и 25%, набирает 36% и идет первым.С огромным отрывом.— olexander scherba (@olex_scherba) April 24, 2016
На втором месте – беспартийный Александер Ван дер Беллен, которого поддерживает Партия зеленых. Если двойка лидеров сохранится, именно они примут участие во втором туре выборов президента Австрии, который состоится 22 мая.
"Сенсация выборов в Австрии. Норберт Гофер(Партия Свободы), которому прогнозировали 2 место и 25%, набирает 36% и идет первым.С огромным отрывом", - написал в своем твиттере посол Украины в Австрии Александр Щерба.
Читайте такжеАвстрия начала строить стену на границе с Италией
Напомним, в Австрии сегодня проходят президентские выборы.
Позиции правящей коалиции пошатнулись после ее действий на фоне кризиса с мигрантами. Столкнувшись с массовым наплывом людей с Ближнего Востока и из других неспокойных регионов мира, австрийское руководство страны резко изменило свои подходы. Австрия превратилась из страны с открытыми границами на одну из самых закрытых в ЕС для потенциальных соискателей убежища.