На выборах в Австрии со значительным отрывом лидирует пророссийский кандидат Хофер

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства внутренних дел Австрии.

По итогам подсчета 85% голосов Хофер лидирует с показателем в 36,6%, передает Европейская правда.

Сенсация выборов в Австрии. Норберт Гофер(Партия Свободы), которому прогнозировали 2 место и 25%, набирает 36% и идет первым.С огромным отрывом. — olexander scherba (@olex_scherba) April 24, 2016

На втором месте – беспартийный Александер Ван дер Беллен, которого поддерживает Партия зеленых. Если двойка лидеров сохранится, именно они примут участие во втором туре выборов президента Австрии, который состоится 22 мая.

"Сенсация выборов в Австрии. Норберт Гофер(Партия Свободы), которому прогнозировали 2 место и 25%, набирает 36% и идет первым.С огромным отрывом", - написал в своем твиттере посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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Напомним, в Австрии сегодня проходят президентские выборы.

Позиции правящей коалиции пошатнулись после ее действий на фоне кризиса с мигрантами. Столкнувшись с массовым наплывом людей с Ближнего Востока и из других неспокойных регионов мира, австрийское руководство страны резко изменило свои подходы. Австрия превратилась из страны с открытыми границами на одну из самых закрытых в ЕС для потенциальных соискателей убежища.