"Историческое решение": парламент Турции принял закон о лишении депутатов неприкосновенности

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Его поддержало большинство законодателей (376 человек из 550).

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который уже назвал это решение депутатов историческим.

"Мой народ не хочет видеть виновных в чем-либо законодателей в этом парламенте, особенно тех, кто поддерживает сепаратистскую террористическую организацию", - сказал Эрдоган.

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Президент имел в виду членов прокурдской Народной Демократической партии, которую он считает частью запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

В свою очередь члены партии заявили, что принятый закон направлен на то, чтобы убрать их и других представителей оппозиции из парламента.

Существовавшее перемирие между РПК и турецким правительством было нарушено в июле прошлого года.

В апреле этого года Эрдоган призвал власти страны лишать гражданства пособников терроризма.