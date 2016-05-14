В Москве на кладбище произошла массовая драка 200 человек со стрельбой, есть погибшие (видео)
14:52, 14 мая 2016Мир
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В драке на Хованском кладбище Москвы участвовали порядка 200 человек, 50 из них задержаны на месте, погибли два человека.
REUTERS
Ранее сообщалось, что в драке со стрельбой, которая произошла в субботу днем на Хованском кладбище, участвовали почти 500 человек, пишет РИА Новости.
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"По уточненным данным полиции, в инциденте принимали участие около 200 человек, 50 из них задержаны на месте, пострадали 10, в том числе двое погибли", — сообщили в пресс-службе.
С места происшествия изъято, в числе прочего, огнестрельное оружие.
"На данный момент конфликт полностью локализован, на место прибыл глава столичной полиции Анатолий Якунин. Продолжаются оперативные и следственные мероприятия", — добавили в полиции.
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