В Москве на кладбище произошла массовая драка 200 человек со стрельбой, есть погибшие (видео)

Ранее сообщалось, что в драке со стрельбой, которая произошла в субботу днем на Хованском кладбище, участвовали почти 500 человек, пишет РИА Новости.

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"По уточненным данным полиции, в инциденте принимали участие около 200 человек, 50 из них задержаны на месте, пострадали 10, в том числе двое погибли", — сообщили в пресс-службе.

С места происшествия изъято, в числе прочего, огнестрельное оружие.

"На данный момент конфликт полностью локализован, на место прибыл глава столичной полиции Анатолий Якунин. Продолжаются оперативные и следственные мероприятия", — добавили в полиции.