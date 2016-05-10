На вокзале под Мюнхеном мужчина ранил ножом пассажиров, нападавший кричал "Аллах акбар"

По предварительным данным, четыре человека получили серьезные ранения, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Полиция проверяет сообщения очевидцев, которые рассказали, что нападавший кричал "Аллах акбар".

В то же время газета Süddeutsche Zeitung пишет, что прокуратура подтвердила, что нападавший кричал "Аллах акбар". В прокуратуре не исключают политической подоплеки атаки. Нападавший задержан.

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Газета уточняет, что нападение произошло на станции в Графинге в 30 км от Мюнхена. В результате четыре человека получили ножевые ранения. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у одного из них – ранения, угрожающие жизни.

Кроме того, телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk сообщает, что задержанный - гражданин Германии.