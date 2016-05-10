На вокзале под Мюнхеном мужчина ранил ножом пассажиров, нападавший кричал "Аллах акбар"
Вооруженный ножом мужчина утром во вторник напал на людей на одной из железнодорожных станций в районе Мюнхена в ФРГ.
По предварительным данным, четыре человека получили серьезные ранения, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Полиция проверяет сообщения очевидцев, которые рассказали, что нападавший кричал "Аллах акбар".
В то же время газета Süddeutsche Zeitung пишет, что прокуратура подтвердила, что нападавший кричал "Аллах акбар". В прокуратуре не исключают политической подоплеки атаки. Нападавший задержан.
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Газета уточняет, что нападение произошло на станции в Графинге в 30 км от Мюнхена. В результате четыре человека получили ножевые ранения. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у одного из них – ранения, угрожающие жизни.
Кроме того, телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk сообщает, что задержанный - гражданин Германии.