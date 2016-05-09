КНДР намерена усилить ядерный потенциал вопреки санкциям ООН

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Мы будем последовательно придерживаться стратегической линии, одновременно развивая строительство экономики и строительство ядерных сил, усиливая оборонительные ядерные силы, как по количеству, так и качеству, пока империалисты будут сохранять ядерную угрозу и произвол", - цитирует ЦТАК решение съезда Трудовой партии Кореи, который прошел 6-7 мая.

Стоит отметить, что перед этим лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна нормализует отношения с теми, кто ранее придерживался враждебного курса в отношении КНДР. При этом он заявил, что Пхеньян будет выполнять обязательства по нераспространению ядерного оружия.

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Как сообщал УНИАН, санкции в отношении Северной Кореи были введены из-за ее попыток разработать ядерное оружие и средства его доставки.

В последний раз они расширялись в марте в связи с испытанием водородной бомбы, о котором еще в январе сообщили власти КНДР.

Тогда ООН запретила экспорт в КНДР материалов, которые могут использоваться в ядерной программе страны. Отмечалось, что гражданское население Северной Кореи из-за санкций пострадать не должно.