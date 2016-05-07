Северная Корея готовится к пятым ядерным испытаниям - американские эксперты

Северная Корея готовится к пятым ядерным испытаниям, которые будут проведены в ближайшее время, сообщил американский аналитический центр 38 North при Университете Джона Хопкинса.

К таким выводам эксперты пришли на основе анализа спутниковых снимков ядерного полигона Пангири, сделанных 5 мая, передает Русская служба Би-би-си.

На снимках видно скопление машин, которые припаркованы близко друг к другу. Эксперты посчитали, что это может быть командным центром для проведения испытания.

В целом рядом с полигоном редко можно заметить движение автомобилей, и обычно их появление связано с подготовкой к испытаниям.

Правда, эксперты оговариваются, что история наблюдений за полигоном достаточно небольшая, а активность на месте проведения испытаний остается довольно низкой.

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Ранее Южная Корея также сообщила, что КНДР готовится к ядерным испытаниям. СМИ страны сообщили о росте активности на полигоне Пангири.

В эту пятницу в Пхеньяне открылся первый за почти 40 лет съезд Трудовой партии Кореи. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл съезд речью о достижениях в ядерной программе страны.

Корреспондент Би-би-си в Северной Корее сообщает, что среди участников саммита ходят слухи, что пятые ядерные испытания могут быть проведены во время съезда, который продлится четыре дня.

Последние ядерные испытания Северная Корея провела 6 января. Тогда страна сообщила, что была испытана водородная бомба. Однако эксперты усомнились, что у КНДР обладает достаточными технологиями для создания подобного устройства. Испытания привели к новым санкциям в отношении Северной Кореи.