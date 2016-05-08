КНДР пообещала придерживаться нераспространения ядерного оружия

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

«Трудовая партия Кореи и правительство КНДР улучшат и нормализуют отношения с теми странами, которые уважают суверенитет КНДР и относятся к ней дружелюбно по отношению к ней, даже если они вели враждебную политику в прошлом», - отметил Ким Чен Ын.

Читайте такжеНобелевские лауреаты выступили против санкций в отношении КНДР: переживают за будущее страны

Ким Чен Ын также заявил, что Пхеньян будет выполнять обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Как сообщал УНИАН, санкции в отношении Северной Кореи были введены из-за ее попыток разработать ядерное оружие и средства его доставки.

Читайте такжеСеверная Корея готовится к пятым ядерным испытаниям - американские эксперты

В последний раз они расширялись в марте в связи с испытанием водородной бомбы, о котором еще в январе сообщили власти КНДР.

Тогда ООН запретила экспорт в КНДР материалов, которые могут использоваться в ядерной программе страны. Отмечалось, что гражданское население Северной Кореи из-за санкций пострадать не должно.