Власти Польши запретили въезд в Шенгенскую зону российскому пропагандисту
Власти Польши запретили корреспонденту российского государственного информационного агентства "Россия сегодня" Леониду Свиридову въезд на территорию Польши и всех государств-членов Шенгенской зоны до декабря 2020 года.
Как сообщает Польское радио, об этом заявил адвокат россиянина Ярослав Хелстовский.
Адвокат, в частности, сообщил, что в постановлении управления по делам иностранцев о запрете на въезд Свиридову указывается, что "пребывание корреспондента на территории страны нарушает интересы Республики Польша".
Главный редактор агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян уже заявила, что Свиридов намерен судиться с польскими властями через польского адвоката.
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В октябре 2014 года по просьбе Агентства внутренней безопасности (ABW) МИД Польши отозвал аккредитацию Леонида Свиридова. В декабре 2015 года Свиридов был лишен вида на жительство в Польше и покинул страну.
Все материалы дела российского журналиста засекречены. В папке Свиридова фигурирует единственный документ - письмо директора ABW, в котором указано, что «дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства».