Новый глава Европейского командования ВС США не ожидает изменений в поведении РФ на Донбассе
17:33, 04 мая 2016Мир
1304 0
Новый главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал армии США Куртис Скапаротти не ожидает изменений в поведении России на востоке Украины и считает, что Кремль будет продолжать активную деятельность.
Скапаротти также указал, что "русские... действуют различными способами - не только военными" / УНИАН
Такое мнение он выразил сегодня в бельгийском городе Монс в штаб-квартире Объединенных вооруженных сил НАТО на пресс-конференции, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.
"Россия была очень активной на востоке Украины. Из всего, что я видел, я не вижу никаких признаков, что это может измениться в краткосрочной перспективе, и я не ожидаю, что это произойдет", - сказал он.
Читайте такжеГлава Пентагона рассказал о намерениях НАТО разместить 4 батальона у восточных границ
Скапаротти также указал, что "русские... действуют различными способами - не только военными", но и ведут информационную работу, "подрывая политическую структуру и прочее".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter