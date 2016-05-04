Новый глава Европейского командования ВС США не ожидает изменений в поведении РФ на Донбассе

Такое мнение он выразил сегодня в бельгийском городе Монс в штаб-квартире Объединенных вооруженных сил НАТО на пресс-конференции, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

"Россия была очень активной на востоке Украины. Из всего, что я видел, я не вижу никаких признаков, что это может измениться в краткосрочной перспективе, и я не ожидаю, что это произойдет", - сказал он.

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Скапаротти также указал, что "русские... действуют различными способами - не только военными", но и ведут информационную работу, "подрывая политическую структуру и прочее".