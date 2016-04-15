Полеты российских Су-24 над американским эсминцем: США предупредили РФ, что имели право стрелять на поражение

Он назвал этот инцидент опасным и провокационным, передает Reuters.

"Мы осуждаем такого рода поведение. Это безрассудно, провокационно и опасно. И в соответствии с правилами ведения военных действий, можно было бы стрелять на поражение", - заявил госсекретарь США.

Керри отметил, что люди должны понимать, что это серьезное дело, и США не собираются поддаваться на запугивание в открытом море.

"Мы общаемся с российской стороной, указывая насколько это (инцидент в Балтийском море - Ред.) опасно, и мы надеемся, что это никогда не будет повторяться", - подытожил госсекретарь США.

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Как сообщал УНИАН ранее, анонимный военный источник агентства Reuters описал инцидент в деталях, заявив, что российские истребители "симулировали атаку" на американский эсминец.

По его словам, речь идет об "одном из самых агрессивных актов за последнее время".

Напомним, согласно американскими военными, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море.

Как отмечается, они не были вооружены.

Также сообщается, что над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, из которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.