Российские военные самолеты имитировали заход на атаку во время "сближения" с эсминцем ВМС США - Reuters

Об этом сообщил американский чиновник, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Он описал случившееся как одно из самых агрессивных действий за недавнее время.

Ранее сообщалось, что российские истребители на этой неделе совершили два очень близких пролета рядом с американским эсминцем "Дональд Кук" в Балтийском море.

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Официальный представитель США охарактеризовал российский маневр как "поприземний полет" (полет на небольшой высоте над поверхностью, - ред.) без использования оружия.

Второй сотрудник министерства обороны США сообщил, что пролеты были проведены российским Су-24 и вертолетами.

Российская сторона сообщения об инцидентах в Балтийском море пока не прокомментировала.