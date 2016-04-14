НАТО требует от России полного выполнения Минских соглашений - Вершбоу

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на форуме по безопасности в Киеве.

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«Россия и ее приспешники продолжают нарушать Минские соглашения о прекращении огня и по выводу тяжелого оружия или иностранных войск», - заявил он.

«Полумеры не помогут, нужно полностью выполнять Минские соглашения, и обеспечение безопасности должно идти параллельно с политическими аспектами Минских соглашений. И пока Россия не выполнит свои обязательства по Минску, не освободит Надежду Савченко и других заключенных, необходимо продолжать оказывать давление на Россию», - отметил Вершбоу.

«НАТО требует полного выполнения Минских соглашений, и будет этого требовать на заседании Совета НАТО-Россия на следующей неделе», - сказал он.