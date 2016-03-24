"Никаких уступок": В НАТО рассказали об условиях, которые Россия выдвинула в обмен на сотрудничество

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу, сообщает DW.

По его словам, Россия предлагает "сотрудничать против терроризма и завершить наши меры, которые были предприняты в ответ на агрессию против Украины", цитирует агентство AFP.

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"Мы не будем делать никаких уступок", - подчеркнул он. Вершбоу отметил, что НАТО будет придерживаться своих планов по размещению войск в Польше и странах Балтии из-за аннексии Крыма, "которая подорвала основные принципы системы безопасности в Европе".

Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя прозвучало два мощных взрыва. Позднее в Брюсселе произошел взрыв возле станции метро Мальбек, вблизи квартала с учреждениями Евросоюза. В результате терактов погибли по меньшей мере 32 человека, еще 300 человек получили ранения.