"Никаких уступок": В НАТО рассказали об условиях, которые Россия выдвинула в обмен на сотрудничество
В НАТО выразили свою готовность к сотрудничеству с Россией в борьбе с терроризмом на фоне терактов в аэропорту и метро Брюсселя, однако блок отказывается от "уступок" Москве, в частности, от отказа усиливать военное присутствие на восточных границах НАТО.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу, сообщает DW.
По его словам, Россия предлагает "сотрудничать против терроризма и завершить наши меры, которые были предприняты в ответ на агрессию против Украины", цитирует агентство AFP.
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"Мы не будем делать никаких уступок", - подчеркнул он. Вершбоу отметил, что НАТО будет придерживаться своих планов по размещению войск в Польше и странах Балтии из-за аннексии Крыма, "которая подорвала основные принципы системы безопасности в Европе".
Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя прозвучало два мощных взрыва. Позднее в Брюсселе произошел взрыв возле станции метро Мальбек, вблизи квартала с учреждениями Евросоюза. В результате терактов погибли по меньшей мере 32 человека, еще 300 человек получили ранения.