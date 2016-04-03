Армения перебросила в Нагорный Карабах ракетные комплексы и "Смерчи" - СМИ (видео)
Из Армении в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику были доставлены ракетные комплексы и РСЗО.
Об этом сообщило местное издание Армении Times.am.
"Накануне вечером из Армении в Арцах были доставлены тактические ракетные комплексы "Точка У" и реактивные системы залпового огня "Смерч", - говорится в сообщении.
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Как сообщалУНИАН, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на 2 апреля.
В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другую крупнокалиберное оружие. По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.
Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении по использованию артиллерии, бронетехники и авиации.