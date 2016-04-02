В Нагорном Карабахе снова возобновились бои

В ночь на субботу, 2 апреля, начались боевые действия по нескольким направлениям зоны карабахского конфликта, передает Газета.ru по информации представителей так называемой "Нагорно-Карабахской Республики".

Как сообщается, задествована артиллерия, бронетехника и авиация у линии соприкосновения в нескольких направлениях.

Читайте такжеВ Нагорном Карабахе возобновились бои: есть убитые

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2014 года Вооруженные силы Азербайджана сбили армянский военный вертолет "Ми-24" в окрестностях села Кенгерли Агдамского района ввиду того, что он "взял боевой курс и атаковал позиции ВС Азербайджана".

Справка. Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.