Подробности взрыва в Пакистане: террорист взорвал себя рядом с детскими качелями, количество жертв достигло 56 человек (фоторепортаж)

Террорист-смертник взорвал себя посреди толпы в парке на востоке Пакистана в воскресенье, 27 марта. В результате взрыва погибли по меньшей мере 56 человек, еще более 150 человек ранены. Атака произошла в электоральной ячейке действующего премьера страны Наваза Шарифа, в городе Лахор в Пенджабе.

Взрыв произошел возле парковочной зоны парка Гульшан-э-Икбал, неподалеку от входных ворот и в нескольких метрах от детской качели, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters. Представитель полиции Хайдер Ашраф уточнил, что смертник целенаправленно шел к детской площадке, когда люди гуляли вечером в парке, пишет агентство dpa.

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Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Правоохранители также не могут подтвердить, были ли целью атаки местные христиане, которые праздновали Пасху. За последний громкий теракт в стране в начале марта взяла ответственность группа "Джаамат уль-Ахрар", которая является частью пакистанского "Талибана".

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